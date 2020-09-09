В Омске появится второй дилерский центр Chevrolet

Группа компаний «Феникс Авто» станет официальным дилером Chevrolet узбекской и казахской сборки. Ожидается, что открытие автосалона состоится в четвертом квартале, пишет портал «Континент Сибирь».

Напомним, в июле 2020 года был открыт первый дилерский центр Chevrolet в Омске – им стала местная группа компаний «Альянс», официальный дилер УАЗ и Hyundai. Ранее ГК «Альянс» также являлась единственным в Омске официальным дилером концерна General Motors (до принятия им решения о частичном уходе из России).

ГК «Феникс Авто» является официальным дилером Subaru, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Skoda, Ford, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омске. Генеральный директор ГК «Феникс Авто» Сергей Сырников считает продукцию UzAuto перспективной для региона, в том числе принимая во внимание решение об уходе с российского рынка бюджетного бренда Datsun, который имеет достаточно сильные позиции в Омске. Таким образом, именно UzAuto имеет шансы занять эту нишу на рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt) в России возобновились в июне 2020 года в рамках заключенного ранее соглашения General Motors и UzAuto Motors. Официальным дистрибьютором UzAuto Motors на российском рынке стала компания «Келес Рус». Сейчас продажи осуществляются в 18 дилерских центрах в крупнейших городах страны. На разных этапах авторизации находятся еще около 30 новых партнеров.

В настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам исполнительного директора «Келес Рус» Вадима Артамонова, сейчас перед компанией стоят скорее операционные цели, чем связанные с цифровыми показателями. «В этом году наша задача – сформировать дилерскую сеть, запустить и отработать все процессы, чтобы в будущем году уже сосредоточиться на объемах продаж. Ориентир на 2021 год, который мы будем закладывать в наши бизнес-модели, – получить 1,5–2% рынка. Если на нем, конечно, не произойдет каких-то серьезных потрясений», – заявил Вадим Артамонов.

В каких еще городах есть дилерские центры Chevrolet, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».