Завод «БелДжи» освоит выпуск еще двух моделей Geely

Завод «БелДжи» наладит выпуск двух новых моделей Geely – купе-кроссовера FY11 Tugella и хэтчбека GS. Об этом говорит Одобрение типа транспортного средства, выданное предприятию на эти модели.

Как пишет портал «Китайские автомобили», технические характеристики и оснащение FY11 Tugella и GS совпадает с теми, что указаны в полученных российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. Так, у купеобразного кроссовера будут доступны две форсировки 2,0-литрового турбомотора – на 200 и 238 л.с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод – передний и полный. У хэтчбека – под капотом атмосферный 1.8 мощностью 133 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями сухого типа.

Напомним, Geely GS уже продается в России, а купе-кроссовер FY11 Tugella ожидается у российских дилеров до конца года. В обоих случаях речь идет о поставках из Китая. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Geely в июле реализовали 1726 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 7563 машины китайской марки (+37%), согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили Geely, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».