Skoda прекратила выпуск субкомпактных хэтчбеков Citigo

Компания Skoda отправила в отставку самую компактную модель – электрокар Citigoᵉ iV. С момента премьеры электромобиля длиной 3,6 метра прошло чуть больше года. Уже объявлено, что преемника у семейства Citigo не будет, и чешская компания сосредоточится на более крупных и маржинальных кроссоверах.

Как пишет портал Motor.ru, малолитражка Skoda Citigo дебютировала в 2011 году. Электрическую версию Citigoᵉ iV представили в конце мая прошлого года, причем субкомпактная модель стала первым электрокаром Skoda. Продажи в континентальной Европе стартовали в последнем квартале 2019-го, но несмотря на интерес покупателей, спустя десять месяцев Citigoᵉ iV решено отправить в отставку.

Skoda Citigoᵉ iV – самый доступный электромобиль Volkswagen Group. Цена в Великобритании – от 17455 фунтов стерлингов (1,75 млн рублей) с учетом налоговых льгот, тогда как «родственный» Volkswagen e-up! стоит от 23555 фунтов стерлингов (2,36 млн рублей).

В беседе с изданием Autocar руководитель маркетингового отдела Skoda Ален Фейви подчеркнул, что производство Citigo завершено, и в ближайшее время столь компактный электрокар не появится в линейке чешской марки. Топ-менеджер заявил, что Skoda вернется к проекту электрического сити-кара только в том случае, если Volkswagen разработает субкомпактную версию платформы MEB, но пока о таких планах Фейви ничего не известно.

Главный маркетолог Skoda дал понять, что в приоритете компании выпуск более крупных и маржинальных моделей. Одной из таких является преемник Citigoᵉ iV в гамме «батарейных» Skoda – новый электрический кроссовер Enyaq.

В некоторых европейских странах Citigoᵉ iV исчез из локальных конфигураторов Skoda, но в Великобритании и Испании модель до сих пор доступна к заказу. Поставки субкомпактного электрокара полностью завершатся к концу 2020 года.

А какие модели с традиционным ДВС можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».