Балльную систему локализации в автопроме принципиально менять не планируется

Балльная система локализации в российском автопроме действует в интересах отечественных производителей, принципиально менять ее не планируется, заявил президент Владимир Путин. Ситуация в автомобильной отрасли стала одной из тем разговора президента с исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшей.

Как пишет агентство "Финмаркет", локализация продукции автопрома в РФ оценивается в баллах согласно 719-му постановлению правительства. Автопроизводители получают от государства промсубсидии при достижении определенного постановлением количества баллов за производство по различным видам продукции. Последние годы выплаты производились на равных условиях для всех производителей, однако в конце 2019 года правительство решило дифференцировать господдержку каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации.

Согласно новой концепции, предложенной Минпромторгом, 50% от всего объема выплат с 2020 года распределяются при достижении целевых показателей по принятой правительством балльной системе, с 2021 года - будут уже 75%, а с 2022 года - все 100%.

Такой дифференцированный подход не в интересах производителей, традиционно имеющих меньшую степень локализации в РФ, чем отечественные. В частности, калининградскому "Автотору", а также локализованным в калужском регионе Volvo Trucks и "ПСМА Рус". В СМИ неоднократно звучали их заявления против дифференцированного подхода в автопроме.