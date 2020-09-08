Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ растет второй месяц подряд

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года жители нашей страны стали обладателями почти 555 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10,5% больше, чем год назад. Таким образом, вторичный рынок в нашей стране демонстрирует положительную динамику второй месяц подряд.

Самой популярной маркой у россиян среди подержанных машин остается отечественная LADA, на долю которой в августе пришлось около 23% от общего объема. В количественном выражении это эквивалентно примерно 127 тыс. перепроданных экземпляров, что на 2% больше, чем годом ранее.

Далее в марочном рейтинге автомобилей с пробегом следуют японские Toyota и Nissan, рыночные показатели которых в прошлом месяце составили 62,5 тыс. и 32,3 тыс. единиц (рост перепродаж составил 14% и 16% соответственно). Кроме них, в пятерку лидеров российского вторичного рынка по итогам августа также попали корейские Hyundai (31,9 тыс. шт.; +20,4%) и KIA (31,8 тыс. шт.; +25,6%).

Отметим также, что по итогам 8 месяцев нынешнего года в России было куплено 3,3 млн легковых машин с пробегом, что на 6% меньше, чем за январь – август 2019 года. Более подробно об этом – здесь.

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