BMW выпустит девять новых электрокаров к 2030 году

Компания BMW планирует выпустить девять новых электрокаров в рамках стратегии под названием Power of Choice («Сила выбора»). По данным издания Autocar, в глобальных планах баварского автопроизводителя продать более 2 млн гибридных и полностью электрических автомобилей в течение 10 лет. В компании надеются, что новая стратегия поможет им опередить своих главных конкурентов, среди которых: Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla, пишет портал Autonews.ru.

В линейку новых «зеленых» автомобилей уже вошел серийный кроссовер iX3, который стал первым полностью электрическим SUV баварской марки. Продажи этой машины должны начаться до конца этого года. BMW X3 оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 210 кВт (286 л.с.), передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км (по циклу WLTP).

В следующем году BMW обещает представить пятидверное купе i4. Концепт этого электрокара был представлен в марте нынешнего года. Серийная версия машины должна составить конкуренцию Tesla Model 3 и сможет проезжать без подзарядки около 600 км.

Также в 2021 году состоится премьера серийной версии концепта iNext. Ожидается, что в продажу новинка поступит под названием iX. Ранее стало известно, что баварцы уже ведут тестирование таких прототипов. В BMW рассказали, что новинка станет настоящим «технологическим флагманом» компании. Однако все подробности о проекте пока держатся в секрете.

Еще одна премьера ближайших лет – электрический кроссовер iX1, который построят на базе обычного X1. В прошлом году эта модель уже получила гибридную модификацию с возможностью подзарядки аккумуляторов через бытовую электросеть. Такая версия носит обозначение xDrive25e.

Также в линейку «зеленых» автомобилей войдут модели i5 и i7, которые построят на базе седанов 5-Series и 7-Series следующего поколения. В свою очередь, хэтчбек i3 снимут с производства, а освободившееся название получит седан на базе 3-Series. Наконец, еще два электрокара выйдут под брендом Mini, который принадлежит BMW.

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