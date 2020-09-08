Рынок новых грузовиков в августе снизился на 11%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в августе 2020 года составил около 6 тыс. единиц. Это на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Самой популярной маркой на рынке грузовиков остается KAMAZ, на долю которой в последний летний месяц пришлось почти 40% от общего объема, что соответствует 2,3 тыс. машин. Это всего лишь на 0,5% больше, чем год назад.

Следом, с большим отставанием, идет другой отечественный производитель – GAZ, рыночный показатель которого составил 592 автомобиля (-29%). Самым популярным иностранным брендом на российском рынке новых грузовых машин в августе стала шведская Scania (371 шт.; +0,3%). В ТОП-5 также попали белорусский MAZ (318 шт.; -5%) и немецкий Mercedes-Benz (312 шт.; +12%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 10% до 44 тыс. единиц. Более подробно об этом – здесь.

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