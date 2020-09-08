Российский рынок новых LCV в августе упал на 16%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей по итогам августа 2020 года составил 8,3 тыс. единиц. Это на 16% ниже показателя годичной давности.

Первенство среди новых LCV по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось более 40% от общего объема, или 3,4 тыс. купленных экземпляров – на 25% меньше, чем в августе 2019-го.

На втором месте (и первом среди иномарок) находится американский бренд Ford с результатом, превышающем 1,2 тыс. шт. (-11%). Замкнула первую тройку отечественная марка LADA (около 1,2 тыс. шт.), которая в августе показала положительную динамику (+30%). В пятерку марок-лидеров также вошли российский УАЗ (1,1 тыс. шт.; -25%) и французский Peugeot (343 шт.; +19%).

Отметим, что по итогам 8 месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил почти 61 тыс. штук, что на 12% меньше, чем в январе – августе прошлого года. Более подробно об этом - здесь.

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