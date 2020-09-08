Рынок новых легковых автомобилей в августе сократился на 8%

После июльского роста (+8,5%) российский авторынок в августе продемонстрировал падение. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц лета россияне купили порядка 130 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем в августе 2019 года.

Пятая часть от указанного количества приходится на отечественную марку LADA. В прошлом месяце жители нашей страны приобрели 25,5 тыс. таких машин – на 11,5% меньше, чем год назад. Далее в рейтинге предпочтений у российских покупателей располагаются корейские бренды KIA (17,7 тыс. шт.) и Hyundai (14,2 тыс. шт.). Первый из них показывает падение на 13%, а второй – на 10%.

Кроме них, в пятерку лидеров авторынка РФ по итогам августа попали Volkswagen и Renault (12,4 тыс. и 10,3 тыс. шт. соответственно). При этом если немецкая марка демонстрирует рыночный рост (+44%), то у французской отмечено падение (-18%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года российский рынок новых легковых машин тоже находится «в минусе». Так, за этот период его объем составил 884 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем в январе – августе 2019 года.

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Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.