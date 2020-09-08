Новый кроссовер Toyota Yaris Cross начали продавать в Японии

На японском рынке стартовали продажи субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Автомобиль создан на базе одноименного хэтчбека четвертого поколения, дебютировавшего в октябре 2019 года. Внешне новый паркетник отличается от обычного «Яриса»: машина получила строгое оформление передка, оквадраченные колесные арки и дизайн задней части в стиле модели RAV4, пишет портал Wroom.ru. Длина модели Toyota Yaris Cross – 4,18 метра: новинка на 18 см короче кроссовера C-HR, известного на российском рынке.

В салоне Toyota Yaris Cross есть щиток приборов с большой шкалой спидометра по центру, экран мультимедийной системы поверх передней панели, разделённая на три части складывающаяся спинка заднего дивана.

Базовый «Ярис Кросс» оснащается бензиновым трехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра и вариатором. Привод может быть передним или полным. Также покупателям предлагается гибридный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и передним приводом. Опциональная система полного привода – с дополнительным электродвигателем на задней оси.

Японские цены на мини-кроссовер начинаются с отметки 1,8 млн йен (примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу). В 2021 году «Тойоту Ярис Кросс» начнут продавать в Европе, планов по выводу модели на российский рынок пока нет.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Toyota, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».