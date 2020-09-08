Porsche отложил выпуск универсала Taycan Cross Turismo из-за коронавируса

Вопреки ожиданиям, серийный электрический универсал Porsche Taycan Cross Turismo не появится в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, немецкому автопроизводителю пришлось отложить премьеру модели на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Porsche разрабатывает электрический универсал Taycan Cross Turismo на протяжении нескольких лет – первые шпионские фотографии электрокара датированы 2018 годом. О будущей серийной модели известно, что ее сборку наладят на мощностях завода в Цуффенхаузене. Новинка построена на той же платформе Premium Platform Electric (PPE), что и стандартный Taycan, пишет портал Motor.ru.

По предварительным данным, универсалу положена 800-вольтовая высокоскоростная система зарядки и двухмоторная силовая установка мощностью 600 л.с. Запас хода модели составит около 500 км по циклу NEDC.

Шоу-кар Porsche Mission E Cross Turismo представили на автосалоне в Женеве в 2018 году. Ожидается, что серийный вариант получит минимум отличий от концептуального прототипа.

В числе причин переноса премьеры Taycan Cross Turismo, помимо коронавируса, указывают невпечатляющие продажи стандартного Taycan. Так, за первую половину 2020 года Porsche смогла продать не более 5 тыс. электрокаров. Однако в самой компании этот результат называют «успехом», отмечая высокий спрос на модель в Европе и Китае.

В США продажи остаются низкими, однако это связано с тем, что на местном рынке Porsche предлагает только топовые версии Taycan, которые существенно дороже электромобилей Tesla. С появлением в продаже более доступных модификаций ситуация должна измениться.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».