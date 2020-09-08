В Санкт-Петербурге откроется новый дилерский центр Mazda

Автохолдинг «Аларм Моторс» выкупил у автохолдинга «ОАК-РРТ» автоцентр в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе, где ранее продавались Nissan и Datsun. Сумма сделки составила более 300 млн рублей, пишет портал «Новый проспект».

Автохолдинг «Аларм Моторс» до сделки владел четырьмя автоцентрами в Петербурге. В портфеле дилера бренды Ford (коммерческие автомобили), Hyundai, KIA, Peugeot, Suzuki, Haval, УАЗ, FIAT Professional (коммерческий транспорт). В выкупленном автоцентре планируется продавать автомобили Mazda, открытие состоится в сентябре.

«Думаю, что в ближайшие годы в Петербурге, как и прежде, будет работать четыре дилерских центра, включая нас (марку продают также "Евросиб" и "Рольф" – прим. редакции)», – отмечает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его словам, в планах компании развивать площадку «Аларм-Моторс. Озерки» на Выборгском шоссе, где у нее расположен автоцентр Hyundai. В частности, в новом здании планируется разместить еще один перспективный автомобильный бренд.

Бренд Mazda опрошенные игроки считают перспективным. По данным «Auto-Dealer-СПб», продажи марки в Петербурге за первое полугодие 2020 года упали на 25% по сравнению с первым полугодием 2019 года до 778 машин. При этом в целом рынок упал на 27% – за январь-июнь 2020 года было продано 54122 новых машин.

В каких еще городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».