Skoda временно откажется от производства Kodiaq RS

Компания Skoda временно откажется от производства «заряженной» версии кроссовера Kodiaq, которая получила приставку RS к названию.

Как пишет портал «Колеса.ру», такой автомобиль оснащается 2,0-литровым дизелем с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 240 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как оказалось, этот мотор стал очередной жертвой постепенно ужесточаемых в Европе строгих норм по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. Выяснилось, что двигатель не соответствует тем нормам, которые начнут действовать в 2021 году.

Так, объем выбросов битурбодизеля, которым оснащается «горячий» Kodiaq, составляет 209-217 граммов CO2 на один километр пробега. При этом, согласно европейским законам, в следующем году автомобильным компаниям необходимо добиться снижения среднего показателя всему по модельному ряду до 95 граммов СО2 на каждый километр пути.

По данным британского издания Autocar, компании Skoda из-за этого придется временно лишить линейку Kodiaq модификации RS. В течение ближайших нескольких недель выпуск «заряженных» кроссоверов будет завершен, затем прекратится и поставка машин.

Однако чешский производитель вовсе не планирует отказываться от этой модификации. Ожидается, что Skoda Kodiaq RS вернется в модельную линейку в рамках планового рестайлинга, который пройдет в середине жизненного цикла кроссовера. Предположительно это произойдет в первой половине 2021 года.

Есть вероятность, что используемый в нынешних «заряженных» Kodiaq битурбодизель компания не будет перерабатывать, чтобы уменьшить объем выбросов, а решит отправить в отставку. В этом случае, возможно, рестайлинговую версию RS оснастят бензиновым двигателем, так как европейский рынок постепенно отказывается от дизелей.

Точной информации о том, как в ходе рестайлинга изменится моторная гамма модели, пока нет. Производитель отметил лишь, что в линейку двигателей Skoda будут «внесены определенные коррективы». При этом, по словам главы отдела продаж и маркетинга Skoda Алена Фавея, как минимум, в ближайшем будущем версии подключаемого к сети гибрида Kodiaq (PHEV) ждать не стоит. Он предполагает, что часть клиентов, возможно смогут пересесть с оснащённого ДВС Kodiaq непосредственно на электрокроссовер Enyaq.

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