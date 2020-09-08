Выпуск нового Nissan Qashqai отложен из-за коронавируса

Компания Nissan приняла решение отложить запуск в производство кроссовера Nissan Qashqai третьего поколения. По данным источников Financial Times, серийный выпуск новинки для европейского рынка начнется на заводе в британском городе Сандерленд не в октябре 2020-го, как планировалось изначально, а в апреле будущего года. Официального подтверждения этой информации пока нет, пишет портал Autonews.ru.

По данным источников, причина решения о переносе сроков выпуска Nissan Qashqai связана с пандемией коронавируса и возникшими из-за нее финансовыми трудностями. Также источники считают, что новая дата запуска в производство позволит компании скорректировать свои планы, если Великобритания не заключит сделку с Европейским союзом после Brexit.

Новый Qashqai ориентирован на европейский рынок, где он остается самой продаваемой моделью Nissan. По предварительным данным, кроссовер получит довольно серьезные изменения в экстерьере (скорее всего, с использованием элементов нового Juke, а также представленного в марте прошлого года концепта IMq). Радикальные перемены ожидаются и в интерьере: это касается и дизайна приборной панели, и информационно-развлекательной системы.

Новый Qashqai, вероятнее всего, выпустят на адаптированной модульной платформе CMF (Common Module Family). Кроме этого, не исключено, что кроссовер лишится дизельного мотора: сегодня Nissan активно занимается электрификацией своих моделей. Поэтому в линейку войдут две новые гибридные системы. Одна из них - ePower: она использует бензиновый двигатель в качестве генератора для зарядки аккумуляторов электродвигателей. Вторая гибридная система построена с использованием ноу-хау от партнера компании по альянсу - Mitsubishi. Также Qashqai оснастят маломощными бензиновыми двигателями в сочетании с умеренно-гибридной установкой для снижения выбросов. Полностью электрической эта модель пока не будет.

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