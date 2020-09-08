В России числится около 8,5 млн коммерческих транспортных средств | АВТОСТАТ

В России числится около 8,5 млн коммерческих транспортных средств

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В России числится около 8,5 млн коммерческих транспортных средств

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
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Исследуя автомобильный парк нашей страны, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по состоянию на 1 июля 2020 года в России насчитывается примерно 8,5 млн единиц коммерческой техники.

Половина от этого количества принадлежит легким коммерческим машинам (LCV), которых зарегистрировано 4,2 млн экземпляров. Немногим меньше, или 45%, приходится на грузовые автомобили, что соответствует 3,8 млн штук. Оставшиеся 5% парка коммерческого транспорта Российской Федерации занимают автобусы, которых числится 410 тыс. единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране коммерческих автомобилей зарегистрировано в 5,3 раза меньше, чем легковых (их насчитывается 44,6 млн штук).

Кроме коммерческой техники, ты регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

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