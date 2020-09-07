В России началось производство обновленного седана KIA Rio

Петербургский завод «ХММР» начал серийное производство обновленного седана KIA Rio, который поступит в продажу уже этой осенью. Информация о технических характеристиках, оснащении и комплектациях обновленного седана Rio будет представлена в ближайшее время, сообщает пресс-служба KIA.

Как и прежде, для российского рынка седан KIA Rio будет оснащаться двумя вариантами атмосферных бензиновых четырехцилиндровых двигателей – 1,4 л (100 л.с.), или 1,6 л (123 л.с.). Оба двигателя могут сочетаться с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями.

Дизайн обновленного седана Rio разработан вице-президентом по дизайну KIA Design China Олегом Соном в тесном сотрудничестве с региональной штаб квартирой KIA Motors в России. Передний и задний бамперы обновленного Rio стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра» получила обновленные очертания, и визуально объединена в единый элемент с блоком фар, которые также заметно изменились. В их корпус встроены контурные «лезвия» светодиодных ходовых огней. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

В профиль KIA Rio сохранил абсолютно узнаваемый силуэт классического седана, но стал выглядеть более динамично. Ярким и функциональным элементом в облике стала антенна в форме «акульего плавника», которая окрашена в черный цвет вне зависимости от цвета кузова. На разные комплектации Rio будут устанавливаться колесные диски различного дизайна и с различной отделкой, размерности 15 или 16 дюймов. При этом с учетом российских условий эксплуатации седан имеет достаточно большой дорожный просвет – 160 мм.

Вертикальные светоотражатели в заднем бампере перекликаются с декоративными элементами в переднем. Имитация диффузора под бампером, в сочетании с треугольной формой патрубков выхлопной системы – также вносят свой вклад в формирование более спортивного образа. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».