Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию

Совместное предприятие SAIC-Volkswagen представило новый купеобразный кроссовер Tiguan X для китайского рынка. Производство модели наладят на мощностях шанхайского завода SAIC-Volkswagen, пишет портал Motor.ru. По предварительным данным, цены на Volkswagen Tiguan X будут начинаться от 250 тыс. юаней (около 2,5 млн рублей).

По габаритам новинка сравнима с удлиненным Tiguan L, на базе которого она и построена. В длину Tiguan X достигает 4764 мм (+63 мм), в ширину – 1859 мм (+20 мм), в высоту – 1628 мм (-46 мм), а колесная база равна 2791 мм (+4 мм). От стандартного «Тигуана» кросс-купе отличается покатой крышей и оформлением кормы: задние фонари соединены линией светодиодов, а в бампере имеются декоративные патрубки с хромированной окантовкой.

Турбомотор объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки (186 и 220 л.с.) сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Также известно, что модификация 380TSI получит полный привод 4Motion.

Напомним, это уже не первая X-версия для линейки кроссоверов бренда. Ранее на китайский рынок вышли Teramont X и Tayron X. Однако ни один из них не продается в России – и вряд ли когда-либо будет.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на модели Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».