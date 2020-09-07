Toyota Land Cruiser Prado обновился и стал мощнее

Компания Toyota начала поставки в Европу обновленного внедорожника Land Cruiser Prado, который уже продается на японском рынке. Скоро новинка должна поступить также в салоны российских дилеров, пишет портал «За рулем.РФ».

Основное изменение коснулось турбодизельного двигателя. Этот 2,8-литровый 4-цилиндровый агрегат теперь имеет мощность не 177, а 204 л.с. при 3000–3400 об/мин (ранее «плато» отсутствовало, а пик приходился на 3400 об/мин) и 500 Нм при 1600–2800 об/мин вместо 1600–2400 об/мин. Таким образом, мотор стал мощнее на 27 л.с. и 50 Нм, получив более широкий диапазон пиковой мощности.

Дополнительная мощность заметно отразилась на динамике машины. До 100 скорости км/ч обновленный Prado 2021 разгоняется на 2,8 секунды быстрее – за 9,9 с. При этом максимальная скорость осталась неизменной – 175 км/ч. Известно, что модель, продаваемая в России, не будет иметь «лишние четыре лошадиные силы из-за особенностей налогообложения. То есть у наших дилеров будет представлен 200-сильный внедорожник. Как и прежде, дизель будет поставляться с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Обновившись, Toyota Land Cruiser Prado получил современную мультимедийную систему, которая отличается быстрой работой программного обеспечения и сократившимся временем отклика экрана, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto connectivity.

Кроме того, внедорожник оснащен пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения, который расширился за счет системы предотвращения наезда на пешехода (PCS), способной работать в темное время суток, а также интеллектуального адаптивного круиз-контроля.

Появился и особый пакет внешней отделки: передний и задний бамперы получили дополнительные аэродинамические детали, решетка радиатора стала черной, а задние фонари – черно-белыми. Также серия Onyx Black отличается черным обрамлением противотуманных фар, боковых зеркал, темными подножками и легкосплавными дисками.

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