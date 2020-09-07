Объявлена новая стратегия Cadillac в России

В глобальной компании Cadillac в режиме онлайн прошла панельная дискуссия, где среди многих других вопросов в рамках концепции «Вектор развития - будущее с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами на дорогах» была затронута стратегия поведения бренда на российском рынке.

Управляющий директор Cadillac International Operations Кристиан Соммер рассказал, как Cadillac планирует расширить свое присутствие на российском рынке, предложив новые продукты и новые двигатели, с ориентиром на покупателей премиального сегмента. Топ-менеджер отметил, что в этом году новые XT5 и XT6 сумели хорошо зарекомендовать себя на российском рынке, а скоро для некоторых моделей Cadillac в нашей стране будут предложены дизельные двигатели. Кроме того, в ближайших планах - запуск компактного кроссовера XT4 и нового поколения флагманской модели Escalade.

Учитывая климатические особенности России (холодная снежная зима в течение нескольких месяцев), Кристиан Соммер уточнил, что, ориентируясь на предпочтения россиян, сюда будут привозить кроссоверы и внедорожники, которые предполагают высокую посадку, высокий клиренс и полный привод. А с учетом европейских трендов и собственного вектора развития, связанного с электромобилями, компания также делает ставку на недавно показанную миру новинку - LYRIQ, считая, что эта модель вскоре будет играть важную роль и на российском рынке. Более подробно об «электрическом» будущем Cadillac можно прочитать здесь.

- Я горжусь тем, что на всех наших рынках Cadillac предлагает самую свежую на сегодняшний день модельную линейку и новые продукты, поступающие на каждый рынок. Этот год ознаменован несколькими важными событиями для Cadillac, которые подчеркивают наше прошлое, настоящее и будущее, - заявил г-н Соммер.