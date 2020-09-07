Honda представляет в России обновленный кроссовер CR-V

Компания Honda представляет на российском рынке обновленный кроссовер CR-V 2020 модельного года. Как и ранее, модель предлагается в четырех стандартных комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige, а также оснащается 2,0-литровым или более мощным 2,4-литровым двигателем. Максимальная комплектация Prestige доступна только с 2,4-литровым силовым агрегатом. Цены на новинку будут анонсированы позже, сообщает пресс-служба японской марки.

Кроссовер Honda CR-V 2020 модельного года получил новые передние и задние бамперы, решетку радиатора и колесные диски. Также был подкорректирован дизайн задних фонарей и хромированной накладки двери багажника – они стали темнее. В салоне автомобиля была переработана центральная консоль, которая получила более эргономичное расположение элементов управления и ниш для хранения вещей.

В стандартное оснащение обновленной CR-V добавлен ряд передовых технологий. Так, все комплектации модели, кроме начальной Elegance с 2,0-литровым двигателем, теперь оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора Lane Watch. В перечень стандартного оборудования топовой комплектации Prestige с 2,4-литровым двигателем входят беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечивает доступ к багажному отделению без помощи рук. В части пассивной безопасности, система контроля усталости водителя входит в стандартное оснащение всех без исключения комплектаций модели.

Как и прежде, Honda CR-V 2020 модельного года предлагается с 2,0-литровым двигателем, развивающим максимальную мощность 150 л. с. и максимальный крутящий момент 189 Нм, и 2,4-литровым мотором, вырабатывающим 186 л.с. и 244 Нм соответственно. Все комплектации модели, независимо от того, какой двигатель установлен, оснащаются системой полного привода Honda Real Time и автоматической бесступенчатой трансмиссией (CVT) с технологией Honda G-Shift. На автомобиле установлены передние стойки MacPherson и задняя многорычажная подвеска.

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