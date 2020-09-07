Калужский завод Volvo начал выпуск грузовиков с двигателями Евро-6

Калужский завод Volvo Group выпустил первый седельный тягач Volvo FH, оснащенный двигателем экологического стандарта Евро-6. Таким образом, предприятие расширило линейку выпускаемой грузовой продукции, которая прежде ограничивалась производством техники экологического класса Евро-5. И теперь клиентам в России, Беларуси и Казахстане наряду с техникой экостандарта Евро-5 стали доступны грузовые автомобили Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX российского производства, отвечающие нормам Евро-6, сообщает пресс-служба Volvo Trucks Россия.

Седельный тягач Volvo FH 4х2 оснащен 13-литровым двигателем D13K в исполнении Евро-6 мощностью 500 л.с. с моторным тормозом VEB и АКП I-Shift, оснащенной функцией распознавания топографии местности I-See для повышения экономии топлива. Автомобиль дополнен аэродинамическим пакетом, включающим спойлеры на крыше, по бокам кабины и шасси. Передаточное число главной передачи выбрано на значении 2,50.

Седельный тягач получил адаптивный круиз-контроль с передовой системой предупреждения о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения в сочетании с системами удержания в полосе движения и помощи при перестроении по рядам. Водительский комфорт улучшен благодаря наличию полностью автономной климатической установки i-Park Cool с датчиком интенсивности солнечного света и тонировке ламинированных стекол кабины.

Напомним, открытие завода Volvo Group в Калуге состоялось в январе 2009 года. На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин и цех готовой продукции. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.

В июле 2019 года компания «Вольво Восток» подписала с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, в рамках которого локализует промышленную продукцию, не имеющую аналогов в России, в том числе автоматизированную трансмиссию для тяжелой коммерческой техники и грузовики, работающие на сжиженном природном газе. Усилия компании будут направлены в первую очередь на углубление кооперации с российскими поставщиками компонентов, развитие их технических компетенций и содействие в выходе на внешние рынки для их скорейшей интеграции в международные производственные цепочки.

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