УАЗ представил возможный дизайн новой «Буханки» | АВТОСТАТ

УАЗ представил возможный дизайн новой «Буханки»

741 0

УАЗ представил возможный дизайн новой «Буханки»

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
Все готовые отчёты

Ульяновский автозавод опубликовал в соцсетях изображение фургона УАЗ-452, или «Буханки», с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым. УАЗ попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов.

Как пишет портал Motor.ru, «Буханка» получила широкую колею, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и чёрные колесные арки. Передняя часть полностью переделана: о внешности классического фургона напоминает лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединёнными черной панелью.

Напомним, «Буханка» выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1963 года в практически неизменном виде. Под капотом автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра, работающий в сочетании с механической коробкой и подключаемым полным приводом. За почти 60-летнюю историю фургон получил множество модификаций, не раз превращался в дом на колесах и даже оснащался двигателем от самолета.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили разработки уаз

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно