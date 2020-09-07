УАЗ представил возможный дизайн новой «Буханки»

Ульяновский автозавод опубликовал в соцсетях изображение фургона УАЗ-452, или «Буханки», с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым. УАЗ попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов.

Как пишет портал Motor.ru, «Буханка» получила широкую колею, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и чёрные колесные арки. Передняя часть полностью переделана: о внешности классического фургона напоминает лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединёнными черной панелью.

Напомним, «Буханка» выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1963 года в практически неизменном виде. Под капотом автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра, работающий в сочетании с механической коробкой и подключаемым полным приводом. За почти 60-летнюю историю фургон получил множество модификаций, не раз превращался в дом на колесах и даже оснащался двигателем от самолета.

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