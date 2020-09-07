КАМАЗ выпустил первый самосвал семейства К5

КАМАЗ выпустил первый самосвал нового перспективного семейства К5 – КАМАЗ-6595, который предназначен для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, модель укомплектована мощным мотором Р6, ведущие мосты рассчитаны на осевую нагрузку 16 тонн, грузоподъемность 26 тонн. Грузовик защищен массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом сзади, а металлическая сетка убережет фары и радиатор автомобиля от попадания камней.

Напомним, грузовики поколения К5 включают в себя несколько семейств. Первыми появились автомобили магистрального семейства: седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-65659, а также шасси -65658. Следом за ними – автомобили тяжелого семейства, в числе которых самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952 и седельный тягач КАМАЗ-65956. На них применена новая кабина, установлены новый двигатель КАМАЗ Р6, новая архитектура электрики и электроники. Как сообщалось ранее, серийный выпуск автомобилей КАМАЗ тяжелого семейства запланирован на начало 2021 года. Кроме того, запланировано создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

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