KIA Seltos в августе установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в августе реализовали 19818 автомобилей – это на 7% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 119075 автомобилей KIA, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в августе было реализовано 7664 автомобиля (+10%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 2898 покупателей (-25%). Третий результат показал компактный кроссовер KIA Seltos – 1783 реализованных автомобиля, что стало лучшим результат продаж с момента выхода модели на российский рынок в марте 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA начали продажи нового седана бизнес-класса KIA K5, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка приходит на смену модели KIA Optima и доступна в России в десяти комплектациях по цене от 1 млн 489 тыс. 900 рублей до 2 млн 199 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».