Какие мотоциклы с пробегом покупают россияне: ТОП-10 марок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что с января по июль 2020 года жители нашей страны приобрели порядка 56 тыс. подержанных мотоциклов. Это на 11% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года. Рассмотрим, мототехника каких марок пользуется на вторичном рынке наибольшей популярностью.

Первые четыре позиции в этом рейтинге занимают японские бренды, на долю которых приходится свыше 60% всего рынка. Так, каждый четвертый перепроданный мотоцикл носит эмблему Honda, показатель которой составляет почти 14 тыс. экземпляров. Второе место занимает Yamaha с результатом 9,5 тыс. единиц, что эквивалентно примерно каждому шестому купленному мотоциклу с пробегом. Далее в рейтинге следуют Suzuki (6,2 тыс. шт.) и Kawasaki (5,2 тыс. шт.). И только на пятой позиции находится немецкий BMW (4 тыс. шт.).

За отчетный период россияне приобрели 2,3 тыс. подержанных мотоциклов Harley-Davidson. Одинаковые показатели имеют отечественные марки «Урал» и «ИЖ» (по 1,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 популярных брендов на вторичном рынке мототехники по итогам 7 месяцев 2020 года попали Stels и Jawa, результаты которых тоже оказались равны (по 1 тыс. шт.).

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