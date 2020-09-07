В России стартовали продажи нового кроссовера GAC GS5

Российские дилеры GAC 5 сентября начали продажи нового среднеразмерного кроссовера GAC GS5, ставшего третью моделью марки в нашей стране после внедорожника GS8 и минивэна GN8. Новинка доступна в пяти комплектациях по цене от 1 млн 499 тыс. 900 рублей до 1 млн 849 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Под капотом переднеприводного кроссовера GAC GS5 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с туронаддувом мощностью 137 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач Aisin последнего поколения с гидротрансформатором. Модель оснащена независимой подвеской типа МакФерсон спереди и независимой многорычажной подвеской сзади. Длина кузова составляет 4695 мм, колесная база – 2710 мм

В оснащение GAC GS5 входят климат-контроль, сенсорная мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля, адаптивный круиз контроль, системы контроля слепых зон, удержания полосы и предотвращения столкновений, а также панорамная крыша.

Что касается систем безопасности, кроссовер оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочной системой (TCS), системой распределения тормозных усилий, антиблокировочной тормозной системой (ABS), интеллектуальной системой управления дальним светом, а также системой помощи при старте движения в гору или на спуске.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

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