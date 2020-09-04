Hyundai в августе увеличила продажи в России на 24%

Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 17462 автомобиля – на 24% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 95663 машины (-18%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9% против 11,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в августе остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 7632 проданных машины (+38%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация составила 4943 автомобиля (+10%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2171 покупателя (+44%). Далее идет бизнес-седан Sonata, чей результат составил 1070 реализованных машин (+20%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, продажи которого составили 950 автомобилей (+8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с августа российский завод компании Hyundai Motor вернулся к работе на полную производственную мощность, выпуская ежедневно порядка 980 автомобилей.

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