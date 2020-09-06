Changan в августе увеличил продажи в России в 3,8 раза | АВТОСТАТ

Changan в августе увеличил продажи в России в 3,8 раза

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Changan в августе увеличил продажи в России в 3,8 раза

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Российские дилеры Changan в августе реализовали 901 автомобиль, что в 3,8 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За восемь месяцев 2020 года продажи Changan выросли почти в 4 раза и составили 3788 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидером продаж в августе стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus, занявший 41% в общем объеме реализации марки. На втором месте идет полноприводный внедорожник Changan CS75FL с долей в 30%. Замыкает тройку российских бестселлеров Changan кроссовер CS55, на который в прошлом месяце пришлось 24,5% всех продаж марки.

Полный список дилеров Changan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи китайские автомобили changan

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