Какие модели лидируют на вторичных рынках в федеральных округах?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», анализируя ситуацию на вторичных рынках федеральных округов, определили самые популярные модели с пробегом в каждом из них по итогам 7 месяцев 2020 года. Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами вторичного рынка являются пять моделей: Toyota Corolla, LADA 2114, Ford Focus, LADA 2170 и LADA 2107.

Самым покупаемым подержанным автомобилем в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах является Toyota Corolla, рыночные показатели которой за отчетный период составили 14,8 и 18,5 тыс. единиц соответственно. В Приволжском (20,1 тыс. шт.) и Уральском (7,1 тыс. шт.) федеральных округах лидирует LADA 2114 (хэтчбек Samara).

Также продукция отечественного автопрома оказывается самой востребованной и на вторичных рынках СКФО и ЮФО. Но если на Северном Кавказе лидирует LADA 2170 (седан Priora) с показателем 17,8 тыс. экземпляров, то на Юге – LADA 2107 (седан Classic) с результатом 9 тыс. машин.

В оставшихся двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном – первенствует Ford Focus, объемы перепродаж которого с января по июль составили 20,1 и 7,8 тыс. автомобилей соответственно.

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