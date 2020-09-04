ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам августа

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 7632 автомобиля, что на 38% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял Volkswagen Tiguan с показателем 3334 проданных машины, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал Renault Duster – 3101 автомобиль, что соответствует уровню прошлого года. Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 2898 экземпляров (-25%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Toyota RAV4, чьи продажи составили 2534 машины (-14%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам августа также вошли LADA 4x4 (2473 шт., -7%), Hyundai Tucson (2371 шт., +44%), Nissan Qashqai (1833 шт., -15%), Renault Kaptur (1785 шт., -26%) и KIA Seltos (1783 шт.).

Стоит отметить, что по итогам восьми месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 44308 реализованных машин (-3%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 21902 единиц (+12%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 20118 автомобилей (-10%).

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