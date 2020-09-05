Suzuki в августе увеличила продажи в России на треть

Российские дилеры Suzuki в августе реализовали 773 автомобиля – это на 31% больше, чем год назад. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4607 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в августе остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 562 экземпляров (рост в 1,5 раза). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 110 покупателей. Как отмечается, обе модели в августе показали лучший результат продаж с начала года. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась на 15% до 101 автомобиля.

Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».