ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам августа

Самой продаваемой моделью в России по итогам августа стала LADA Granta, чья реализация составила 10550 автомобилей (-5%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8522 машины, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7664 проданных автомобиля (+10%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7632 экземпляра (+38%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 7426 штук, что на 61% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4943 потребителя (+10%). Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 4473 единицы. Спрос на Volkswagen Tiguan увеличился на 6% до 3334 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 3101 покупателя, что соответствует уровню прошлого года. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз KIA Sportage, чьи продажи составили 2898 машин (-25%).

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