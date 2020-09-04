Российский авторынок в августе практически остался на прошлогоднем уровне

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 0,5% до 137517 машин. По итогам восьми месяцев 2020 года российский авторынок составил 880198 автомобилей (-16,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском авторынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, констатируют в ассоциации. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 28621 автомобиль (-5%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 19818 машин (+7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 17462 проданных автомобиля, что на 24% выше показателя годичной давности.

Далее следует Volkswagen – автомобили этой марки выбрали 11400 покупателей (+34%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи продажи составили 10906 машин (-16%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Skoda (9001 шт., +28%), Toyota (7132 шт., -22%), ГАЗ (3856 шт., -27%), Nissan (3852 шт., -35%) и УАЗ (2910 шт., -10%).

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