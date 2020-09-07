В России может появиться первый турецкий электромобиль

Среднеразмерный электрический кроссовер бренда TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Турецкая автомобильная инициативная группа) запатентовали в России. Пока в базе Роспатента обнаружили только изображения салона новинки, однако это уже говорит о возможном появлении модели в стране, пишет портал Motor.ru.

Электрокроссовер был представлен в 2019 году, и уже тогда его прочили в конкуренты Tesla Model X. Автомобиль с колесной базой 2,8 метра появится на рынке в двух модификациях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами (по одному на каждой оси), которые суммарно выдают 400 л.с. По данным автопроизводителя, с места до 100 км/ч одномоторный электрокар будет разгоняться за 7,6 секунды, а двухмоторный – за 4,8 секунды. Это результат на уровне Model X.

В зависимости от емкости батареи кроссовер TOGG будет проезжать на одном заряде от 300 до 500 км, а на пополнение энергии на 80% уйдет 30 минут. Кроссовер также обещают оснастить автопилотом третьего уровня (как в электромобилях Tesla) и камерами вместо наружных зеркал (изображение выводится на экраны, расположенные у передних стоек).

В настоящее время TOGG достраивает в Турции завод, где затем будет налажено производство электромобилей. Согласно планам, кроссовер встанет на конвейер в 2021 году, а в 2022 году TOGG начнет поставлять модель в Европу. Не исключено, что в тот же срок автомобили доберутся и до российского рынка.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».