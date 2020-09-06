Авторынок Германии в августе упал на 20% и составил 251044 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), столь значительное падение продаж обусловлено, в частности, высокой базой прошлого года, а также исчерпанием отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений. Об этом свидетельствует снижение заказов на новые автомобили в прошлом месяце на 10%, в то время как в июне и июле они росли. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 776 тыс. 604 единицы (-28,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 43842 машины (-16,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 3,7% до 27906 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 21549 автомобилей (+15,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (16783 шт., -26,1%) и Audi (16405 шт., -35%).

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