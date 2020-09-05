Французский авторынок в августе ушел «в минус»

Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 19,8% до 103631 машины. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 998409 единиц (-32%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стал Peugeot, реализовавший 18997 машин (-3,5%). Второе место занимает Renault с показателем 14158 проданных автомобилей (-24,4%). Реализация Citroen снизилась на 13,3% и составила 11190 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 7538 автомобилей (-6,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 6945 машин (+2,4%).

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