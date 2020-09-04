Автомобили с пробегом премиум-сегмента: что выбирают россияне?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по июль нынешнего года жители нашей страны приобрели 267 тысяч подержанных автомобилей премиум сегмента. И это на 5% меньше, чем год назад.

Как выяснилось, свыше 80% вторичного рынка премиальных машин приходится на пять брендов: «большую немецкую тройку» (Mercedes-Benz, BMW, Audi), японский Lexus и шведский Volvo. Так, подержанные «мерседесы» за отчетный период были куплены в количестве 66 тысяч единиц. BMW имеет сопоставимый с лидером результат – почти 64 тысячи штук. Audi с пробегом приобрели 48 тысяч россиян, Lexus – примерно 27 тысяч, Volvo – 16 тысяч.

В модельном рейтинге премиальных автомобилей с пробегом первенствует Mercedes-Benz E-Class, который за 7 месяцев разошелся тиражом в 16 тысяч экземпляров. На втором месте – BMW 5-й Серии с результатом, превышающим 15 тысяч единиц. На третьем – BMW 3-й Серии (около 12 тысяч). Замыкают пятерку лидеров BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class, перепродажи которых превысили 11 тысяч машин.

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