Сберавто запустил онлайн-продажи автомобилей с пробегом от частных лиц

Маркетплейс Сберавто запустил сервис безопасной онлайн-продажи и покупки автомобилей между физическими лицами. Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели – провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль. Сберавто выступит гарантом безопасной сделки и поможет с доставкой машины покупателю в Москве и Санкт-Петербурге или в центры выдачи авто в крупных городах России, сообщает пресс-служба компании.

В Сберавто все автомобили и объявления проходят проверку, что исключает возможность приобрести автомобиль с «серого» рынка. Каждый покупатель при использовании сервиса может получить детальный отчет о проверке выбранного автомобиля, для этого необходимо просто написать через встроенный мессенджер персональному менеджеру.

Покупателю не нужно тратить время и лично общаться с каждым продавцом понравившегося автомобиля, на все вопросы ответит менеджер Сберавто. Персональный помощник поможет заказать удаленный осмотр автомобиля и провести оценку состояния по 250 параметрам. Полученный отчет содержит полные данные о состоянии кузова и всей технической части. После подтверждения выбора автомобиля персональный менеджер поможет провести сделку купли-продажи онлайн и оформит доставку автомобиля в город покупателя. Для клиентов из регионов это позволит расширить географию поиска нужного автомобиля.

Оплатить автомобиль клиент может также в приложении Сберавто, при этом продавец получит деньги после того, как новый владелец поставит автомобиль на учет в установленный срок. Сберавто выступает гарантом безопасной сделки для обеих сторон, сервис резервирует сумму оплаты у покупателя до момента завершения оформления всех необходимых документов. После того как договор подписан и автомобиль поставлен на учет в установленный срок, деньги поступают продавцу. Для пользователей Сберавто в приложении по запросу можно оформить автокредит, а также полисы ОСАГО и каско.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».