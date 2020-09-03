Географию сервиса Hyundai Mobility пополнили Челябинск и Красноярск

Компания «Хендэ Мотор СНГ» продолжает расширять географию сервиса онлайн-подписки Hyundai Mobility. Теперь пользователи могут забирать автомобили по подписке с парковок трех дилерских центров Hyundai в Челябинске и Красноярске. Сервис Hyundai Mobility позволяет путешествовать как по всей территории РФ, так и выезжать за границу, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В Челябинске к программе Hyundai Mobility присоединились дилерские центры «Планета Авто» и «Истен Моторс», в Красноярске – ДЦ «Хендэ-центр Красноярск». С учетом новых городов, портфолио сервиса онлайн-подписки расширилось до 43 пунктов выдачи в 17 городах. Помимо Челябинска и Красноярска, в проекте подписки уже активно участвуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Симферополь, Самара, Уфа, Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Пермь и Воронеж. В дальнейшем познакомиться с инновационным форматом автовладения поближе смогут жители и других регионов России.

Сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility предлагает клиентам возможность быстро получить автомобиль Creta, Tucson, Santa Fe, H-1 или Sonata на период от одного дня до года и использовать его как свой собственный без залога, первоначального взноса и лишних затрат личного времени. Компания берет на себя решение всех вопросов, связанных с традиционным автовладением, включая оформление полной страховки КАСКО без франшизы, оплату транспортного налога, проведение технического обслуживания, хранение и замену сезонных шин, а также круглосуточную помощь на дорогах. Весь процесс управления подпиской от начала и до конца осуществляется в онлайн-формате посредством удобного мобильного приложения, доступного в Google Play и App Store.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.