В 4 регионах России рынок автомобилей с пробегом продолжает расти

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 7 месяцев 2020 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом упал на 8,5% по сравнению с январем - июлем прошлого года.

Падение рынка затронуло большинство регионов. Однако, в 4 субъектах РФ рынок продолжает демонстрировать рост. Так, рост авторынка за отчетный период наблюдается в Сахалинской области (+10%), в Республике Алтай (+7%), Амурской и Томской областях (+3% и +2% соответственно). Во всех остальных регионах страны отмечено падение рынка, максимальное из которых – в Республике Тыва (-25%).

В 34 субъектах РФ авторынок упал сильнее, чем в целом по стране (-8,5%). В этот перечень попали Москва и Подмосковье, которые являются крупнейшими региональными рынками. Более подробно об этом - в нашем пресс-релизе.