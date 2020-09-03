Стали известны цены на «красивые» номера для автомобилей

Стали известны тарифы на «красивые» номера для автомобиля. Самыми дорогими будут знаки с одинаковыми цифрами и буквами. Стоимость таких табличек может составить от 600 тыс. до 6 млн рублей. Номера без повторяющихся символов будут стоить 5 тыс. рублей, пишет газета «Известия». Минэкономразвития разработало 13 вариантов тарифов. Номера будут продавать на портале государственных услуг с 2022 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил без малого 53 млн единиц. 84,2% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,6 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что соответствует доле в 7,9%. Грузовых автомобилей в нашей стране зарегистрировано почти 3,8 млн единиц (доля 7,1%). Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается более 0,4 млн единиц.

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