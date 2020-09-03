Стали известны цены на «красивые» номера для автомобилей | АВТОСТАТ

Стали известны цены на «красивые» номера для автомобилей

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Стали известны цены на «красивые» номера для автомобилей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2020.
Все оперативные данные

Стали известны тарифы на «красивые» номера для автомобиля. Самыми дорогими будут знаки с одинаковыми цифрами и буквами. Стоимость таких табличек может составить от 600 тыс. до 6 млн рублей. Номера без повторяющихся символов будут стоить 5 тыс. рублей, пишет газета «Известия». Минэкономразвития разработало 13 вариантов тарифов. Номера будут продавать на портале государственных услуг с 2022 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил без малого 53 млн единиц. 84,2% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,6 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что соответствует доле в 7,9%. Грузовых автомобилей в нашей стране зарегистрировано почти 3,8 млн единиц (доля 7,1%). Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается более 0,4 млн единиц.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк регистрация в гибдд

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