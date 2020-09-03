Hyundai представила новый Tucson

Компания Hyundai опубликовала первые изображения кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения. Новинка станет одним из первых кроссовером сегмента «С-SUV», который будет предложен с двумя вариантами колесной базы, сохраняя идентичное название модели, сообщает пресс-служба Hyundai.

Кузов нового Hyundai Tucson стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года продажи кроссовера Hyundai Tucson на российском рынке составили 8487 автомобилей (-35%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей Hyundai в нашей стране.

Стоит отметить, что в марте российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. Полноприводный кроссовер предлагается в комплектациях Dynamic и High-Tech и оснащается мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».