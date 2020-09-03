Сколько люксовых автомобилей в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 13,5 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Это составляет лишь 0,03% от всего легкового парка РФ.

Самой распространенной среди люксовых марок в нашей стране является Bentley, на которую приходится более трети от общего числа зарегистрированных роскошных машин (34%). В количественном выражении это равно 4,6 тыс. экземпляров. Автомобилей Mercedes-Benz Maybach в России немного меньше – 3,8 тыс. штук. Далее, с большим отставанием, идут сопоставимые по количеству Maserati и Rolls-Royce, которых насчитывается 1,7 тыс. и 1,5 тыс. единиц соответственно. Оставшиеся роскошные автомобили находятся в парке в объемах менее 1 тысячи экземпляров. Так, итальянскими Ferrari владеют 813 россиян, Lamborghini – 572. Меньше всего в сегменте супердорогих автомобилей – представителей бренда Aston Martin (446 шт.).