Президентом РОАД избран Вячеслав Зубарев

Сегодня состоялись выборы президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Им стал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Мосеев, который возглавлял РОАД на протяжении четырех последних лет.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» искренне поздравляет Вячеслава Зубарева с избранием на эту должность и желает ему успехов на новом поприще! О том, какие шаги предпримет г-н Зубарев на посту руководителя РОАД, можно узнать в специальном интервью, которое он дал нам ранее.