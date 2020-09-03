Президентом РОАД избран Вячеслав Зубарев | АВТОСТАТ

Президентом РОАД избран Вячеслав Зубарев

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Президентом РОАД избран Вячеслав Зубарев

Сегодня состоялись выборы президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Им стал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Мосеев, который возглавлял РОАД на протяжении четырех последних лет.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» искренне поздравляет Вячеслава Зубарева с избранием на эту должность и желает ему успехов на новом поприще! О том, какие шаги предпримет г-н Зубарев на посту руководителя РОАД, можно узнать в специальном интервью, которое он дал нам ранее.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры роад

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