Калужский завод Volkswagen сократит порядка 100 рабочих в конце сентября

Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» запустил официальную процедуру сокращения и в конце сентября уволит около 100 сотрудников. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия.

Процедура сокращения была запущена после программы добровольного увольнения с компенсирующими выплатами. Сотрудники, которых сократят в конце сентября, также могут воспользоваться быстрой процедурой с немедленной выплатой компенсации.

Для адаптации производства в Калуге к долгосрочной ситуации на авторынке «Фольксваген Груп Рус» в январе сократил число смен производства с трех до двух. В настоящее время завод в Калуге работает в штатном режиме пять дней в неделю.

Напомним, на данный момент на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Volkswagen Group Rus начала производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек».

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