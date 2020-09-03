Завод «ЛАДА Ижевск» возвращается к «докарантинным» объемам производства

Завод «ЛАДА Ижевск» возвращается к объемам производства, показанным в феврале 2020 года, до ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, добавив, что свою роль сыграл отложенный спрос, сформированный за время карантина, пишет агентство «ТАСС».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 42603 автомобиля (-35%). Предприятие выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. За шесть месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 42615 машин (-24%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

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