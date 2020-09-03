Mercedes-Benz представил новый S-Class

Компания Mercedes-Benz представила седан S-Class нового поколения (W223). В Германии новый S-Class появится в продаже в середине сентября, сообщает портал Motor.ru.

Габаритная длина базовой модели составляет 5179 мм (+54 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1954 мм (+55 мм), высота – 1503 мм (+10 мм), а размер колесной базы достигает 3106 мм (+71 мм). Длиннобазный вариант больше на 76 мм по сравнению с обычным седаном и на 34 мм по сравнению с предшественником – 5255 мм. Размер колесной базы этой версии достигает 3216 мм (+51 мм).

В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и вертикальный планшет мультимедийной системы MBUX второго поколения. Она понимает голосовые команды, следит за взглядом, жестами и положением водителя. Например, для открытия панорамной крыши достаточно будет взмахнуть рукой, а при движении назад электроника заметит поворот головы и автоматически опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле.

В оснащение седана входит проекционный дисплей с дополненной реальностью, 4D-аудиосистема Burmester с 30 динамиками, фронтальная подушка безопасности для задних пассажиров, гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, «умные» сиденья второго ряда с подогреваемыми подушками подголовников, светодиодные фары, которые могут проецировать на дорогу различную информацию и символы, а также система, позволяющая дистанционно припарковать машину, не находясь в салоне.

Первоначально S-Class будет предлагаться с пятью силовыми установками: двумя бензиновыми и тремя дизельными, выдающими от 286 до 435 л.с. Позднее появится восьмицилиндровый агрегат, а в 2021 году – подключаемый гибрид.

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