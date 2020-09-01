JAC S7 обновился и готовится к выходу на российский рынок

Компания JAC в очередной раз корректирует план вывода новинок на российский рынок. До конца года к нам приедет не прежний JAC S7, а новейший JAC X7, который в России получит индекс S7, сообщает портал «Китайские автомобили». Комплектации и цены новинки обещают объявить на презентации в конце 2020 года. В настоящее время модель проходит сертификацию.

Переднеприводные JAC S7 и X7 очень близки по габаритам и техническому оснащению. JAC X7 чуть короче (4776 мм), но колесная база та же – 2750 мм. Силовые агрегаты – 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 174 л.с., работающая в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным роботом с двойным сцеплением. При этом JAC X7 строго пятиместный, в то время как у S7 в Китае есть и семиместные версии.

Напомним, в настоящее время легковая модельная линейка JAC Motors включает в России кроссоверы JAC S3 и JAC S5, а также пикап JAC T6. А ближайшей новинкой бренда станет компактный электромобиль JAC iEV7S казахстанской сборки, который ожидается в нашей стране уже этой осенью. Напомним, ранее компания JAC Motors анонсировала появление в России нового лифтбека JAC J7, который продается в Китае под названием A5. Также рассматривается возможность вывода на российский рынок фургона и микроавтобуса JAC Sunray.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».