Ольга Филиппова назначена генеральным менеджером Infiniti по продажам и маркетингу

Компания Infiniti объявила о назначении Ольга Филипповой генеральным менеджером бренда по продажам и маркетингу. Она будет напрямую подотчетна Пейману Каргару, старшему вице-президенту Nissan Motor Co. и председателю Infiniti Motor Company.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, в новой должности Ольга Филиппова будет отслеживать глобальное развитие бренда, контролировать процесс отношений с клиентами, руководить маркетинговыми активностями и продажами. Ее задачей станет повышение эффективности работы всех подразделений бренда в особо важный период расширения продуктового портфолио Infiniti.

Ольга Филиппова присоединилась к команде Infiniti в 2006 году и с тех пор занимала ряд ключевых позиций в структуре компании, включая должность управляющего директора Infiniti Russia. Также она возглавляла деятельность компании на Украине и в Казахстане. Вплоть до нового назначения Ольга Филиппова занимала должность генерального менеджера по глобальной дилерской сети и работе с клиентами. При ее непосредственном руководстве была реализована стратегия развития эффективных и прибыльных дилерских центров по всему миру.

Ольга Филиппова училась и преподавала французскую лингвистику в Московском государственном лингвистическомуниверситете, после чего обучалась маркетингу в «Британском королевском институте маркетинга» (CIM). Она имеет степень магистра делового администрирования (MBA) «Московской международной школы бизнеса» и свободно владеет русским, французским и английским языками.

Напомним, компания Infiniti Motor Company со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, осуществляет свою деятельность по всему миру, включая региональные офисы в Америке, Китае и Infiniti Internationa lMarkets, базирующиеся в Дубае. Весь модельный ряд Infiniti производится на заводах в Японии, Северной Америке и Китае. Дизайн-студии Infiniti расположены в Ацуги-Ши, недалеко от Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».