Lexus представил в России две спецсерии внедорожника LX Heritage V8

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на специальную серию внедорожника LX Heritage c классическим 8-цилиндровым атмосферным двигателем и эксклюзивным стайлингом. Флагманские внедорожники в исполнениях LX Heritage V8 и LX Heritage Black Vision V8 предлагаются по цене от 7 млн 768 тыс. рублей и 8 млн 259 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба японской марки.

Экстерьер специальной серии внедорожника отличается дизайном решетки радиатора в современном фирменном стиле бренда (схожий узор доступен для моделей UX, RX и GX), а также эксклюзивными накладками на передний и задний бампер. Модель впервые стала доступна в новых цветовых решениях – темно-зеленый металлик и светло-коричневый. Образ дополняют 21-дюймовые легкосплавные колесные диски в двухцветном исполнении.

Автомобиль в комплектации LX Heritage Black Vision V8 отличается новой решеткой радиатора, а также 21-дюймовыми коваными дисками в новом двухцветном исполнении. К экстерьеру были добавлены специальные бамперы в спортивном стиле, а также черные элементы: дверные ручки, рейлинги и молдинги боковых стекол. Кроме того, LX Heritage Black Vision V8 получил оригинальный дизайн передних и задних фар, а их внутренние части затемнены, при этом противотуманные фары в черной окантовке. Все автомобили эксклюзивной серии отмечены специальной эмблемой Heritage V8, которая дополнена знаком Black Vision.

Салон специальной серии LX, доступный в черно-красном варианте, отличается отделкой с использованием премиальных материалов, в том числе, из фирменной натуральной кожи, а также особой ромбовидной прострочкой на дверных панелях.

Lexus LX специальной серии Heritage будет доступен в связке с бензиновой версией двигателя V8 мощностью 367 л.с. В оснащение автомобиля входят система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Crawl-control), система выбора режима движения (Multi-terrain Select).

За информирование водителя отвечают сразу несколько дисплеев: 12,3” цветной дисплей, управляемый джойстиком Remote Touch, 4,2’’ цветной дисплей на панели приборов, а также 10” цветной проекционный дисплей. Водитель самостоятельно может настраивать комбинации выводимых параметров на каждом из них – управление музыкой, настройка опций комфорта, оповещения системы безопасности и технические уведомления.

Среди опций комфорта стоит также отметить климат-консьерж Lexus, ионизатор воздуха NANO-E, вентиляцию передних и задних сидений. Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson оснащена 19 динамиками, при этом пассажиры второго ряда могут самостоятельно управлять плейлистом или смотреть в дороге фильмы на двух 11,6” LCD мониторах с высоким разрешением.